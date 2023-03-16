Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген не даст разрешения Москве принять участие в расследовании диверсии на «Северных потоках», сообщает издание Local Denmark.

«Министр иностранных дел Дании… заявил, что Дания не разрешит России принять участие в расследовании взрывов трубопроводов», — говорится в сообщении издания.

По его словам, в Дании, Швеции и ФРГ соблюдается верховенство права, поэтому их расследованиям можно доверять.

«Мы сказали русским, что проведем тщательное расследование. И когда мы это сделаем, мы объявим о результатах расследования», — приводит издание слова Расмуссена.