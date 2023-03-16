Парламент Республики Молдова одобрил законопроект о переименовании государственного языка из молдавского в румынский. Об этом сообщает издание МК.RU.
Отметим, что во всем законодательстве Республики Молдова словосочетание «молдавский язык» будет заменено на «румынский язык». Также будут заменены фразы «официальный язык», «государственный язык» и «родной язык».
Законопроект составили депутаты партии «Действие и солидарность». За него проголосовали в первом чтении 56 депутатов из 101.
Проект закона предусматривает в том числе изменение 13-й статьи Конституции Молдовы, в которой говорится, что государственным языком является молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики.
Также переименованию подлежит название праздника «Лимба ноастрэ» («Наш язык»). Оно изменится на «Лимба ромынэ» («Румынский язык»).
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