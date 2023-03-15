Израиль одобрил экспортные лицензии на продажу Украине систем противодействия беспилотникам. Они помогут противостоять иранским дронам, которые используют Россия. Об этом сообщает издание Axios.

Израиль впервые после вторжения России в Украину одобрил лицензии на оборонный экспорт для возможной продажи оружия Украине.

«Израиль был осторожным, чтобы не оказывать военную помощь Украине, опасаясь, что такой шаг может создать напряженность в отношениях с Россией и нанести ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии», — говорят собеседники издания.

Украинские официальные лица утверждают, что предоставление систем вооружения Украине отвечает интересам Израиля, поскольку Иран может получить информацию о том, как работают беспилотники, а затем усовершенствовать их.

Axios сообщает, что негласное принятие экспортных лицензий министром обороны Йоавом Галлантом и министром иностранных дел Эли Коэном состоялось в середине февраля, когда Израиль проводил по приказу Нетаньяху пересмотр своей политики по войне.