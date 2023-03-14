Состоялось заседание Совместного руководящего комитета по реализации «Рамочного документа о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2021-2025 годы» между ООН и Азербайджаном.

На заседании были обсуждены и утверждены планы совместной работы по реализации рамочного документа на 2023 год, определены бюджет и стратегические направления на финансовый год.

Выступивший на заседании заместитель министра экономики Сахиб Мамедов отметил, что Азербайджан плодотворно сотрудничает с различными структурами ООН и в результате реализации 5-го по счету рамочного документа отношения между ООН и Азербайджаном возросли до уровня партнерских. Сообщалось, что более 40 государственных программ, стратегий и планов действий, принятых в Азербайджане, интегрированы в Цели устойчивого развития, и в настоящее время продолжается процесс адаптации проектов.

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева отметила плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в ряде областей, подчеркнув, что организация продолжит оказывать поддержку азербайджанскому правительству в восстановлении освобожденных от оккупации территорий, особенно в процессе разминирования.

В рамках мероприятия сопредседатели целевых групп по 5 направлениям реализации документа выступили с презентациями, посвященными итогам 2022 года и приоритетным направлениям на 2023 год.

Рамочный документ, подписанный между правительством Азербайджана и ООН, определяет стратегические направления двустороннего сотрудничества на 2021-2025 годы и является важным инструментом в планировании и осуществлении деятельности организации в стране.