Президент РФ Владимир Путин заявил, что у жителей стран Европы «утерян ген», ответственный за стремление к независимости.

«Европейцы, на мой взгляд, у них утрачен ген независимости, суверенитета и национального интереса», — заявил Путин в интервью на «России 1».

Свою мысль он пояснил мнением, что «чем больше лупят по носу или по темечку, тем ниже они сгибаются и шире улыбаются».

Путин добавил, что работать «с этим трудно, ну что поделать», потому что такова «генерация сегодняшних руководителей» европейских стран.