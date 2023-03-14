Российские войска по-прежнему пытаются наступать на пяти направлениях на востоке Украины. Об этом в сводке за последние сутки проинформировал 14 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Российские войска основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях. Противник не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что на купянском и лиманском направлениях противник безуспешно пытался прорвать оборону ВСУ, в частности «россияне вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки».

«На бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Ягодное, Хромово и Орехово-Васильевка», – объяснили в Генштабе.

«На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Новокалиново и Марьинка. […] На запорожском и херсонском направлениях противник обороняется», – рассказали в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, россияне ведут постоянные обстрелы на всех направлениях.