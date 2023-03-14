14 марта первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией Европейского командования США во главе с заместителем директора по вопросам партнерства, безопасности и политическим возможностям бригадным генералом Эдвардом Воаном.

Как сообщает Минобороны, сначала гости посетили Аллею шехидов, почтив память сынов Родины, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Поприветствовав делегацию, начальник Генерального штаба проинформировал о реформах, проводимых в азербайджанской армии под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, о работе, проводимой на освобожденных территориях, а также о текущей обстановке на условной азербайджано-армянской государственной границе и в Карабахском экономическом районе.

На встрече было выражено удовлетворение положительными результатами, достигнутыми по различным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе текущим состоянием взаимодействия между Национальной гвардией штата Оклахома и азербайджанской армией.

Бригадный генерал Э.Воан выразил признательность за вклад военнослужащих азербайджанской армии в небоевую миссию «Решительная поддержка» в Афганистане и подчеркнул важность развития имеющегося сотрудничества.

В заключение стороны провели обстоятельный обмен мнениями о перспективах военного сотрудничества между Азербайджаном и США и по вопросам региональной безопасности.