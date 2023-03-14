В ходе вчерашнего брифинга для журналистов официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс прокомментировал полет иранского военного самолета вдоль азербайджано-иранской государственной границы.

«Что касается Азербайджана и Ирана, то Иран уже давно злонамеренный актор в регионе. Он занимается пагубной деятельностью, деятельностью, которая угрожает его соседям как ближним, так и дальним. Поэтому мы с беспокойством наблюдаем подобной напряженностью. Наш подход заключался в том, чтобы расширить наше взаимодействие с Азербайджаном и Арменией на Южном Кавказе для достижения более стабильного региона, менее подверженного конфликтам», — отметил Нед Прайс.