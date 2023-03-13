За последние двадцать лет наша экономика выросла более чем в три раза. Я думаю, что это можно считать мировым рекордом.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии. Его слова приводит пресс-служба Алиева.

«И в то же время мы, основываясь на нашей стратегии сокращения прямых внешних заимствований, сократили объем внешнего долга. На 1 января 2023 года он составил менее 10 процентов ВВП. Так что это была цель, которую я поставил перед правительством несколько лет назад», — сказал глава государства.