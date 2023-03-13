В Саатлы задержана группа лиц, не подчинившаяся требованиям полиции.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Сегодня около 14 часов группа жителей сел Орта Муган и Набаткянд Саатлинского района попыталась перекрыть магистральную автодорогу, чтобы выразить свое недовольство проблемой питьевой воды. Прибывшие на место сотрудники районного отдела полиции, представители исполнительной власти района и ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» провели с ними разъяснительные беседы.
«После этого группа лиц не подчинилась законному требованию полиции и продолжила нарушать общественный порядок. Они были задержаны и доставлены в районный отдел полиции», — говорится в сообщении.
В настоящее время проводится расследование.
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