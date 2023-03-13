В Саатлы задержана группа лиц, не подчинившаяся требованиям полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Сегодня около 14 часов группа жителей сел Орта Муган и Набаткянд Саатлинского района попыталась перекрыть магистральную автодорогу, чтобы выразить свое недовольство проблемой питьевой воды. Прибывшие на место сотрудники районного отдела полиции, представители исполнительной власти района и ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» провели с ними разъяснительные беседы.

«После этого группа лиц не подчинилась законному требованию полиции и продолжила нарушать общественный порядок. Они были задержаны и доставлены в районный отдел полиции», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится расследование.