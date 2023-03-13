Столица Франции превратилась в мусорную свалку. Улицы Парижа вот уже как несколько дней завалены мешками с пищевыми и другими отходами. Баки никто не вывозит. Причина — забастовка сборщиков мусора и работников мусоросжигательных заводов. Они выступают против реформы пенсионной системы, которая предполагает повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, сообщает Евроньюс .

Местные жители, туристы жалуются на невыносимый запах и появление на улицах крыс и мышей.