Азербайджан занимает 53-е место в списке мировых импортеров оружия за период 2018-2022гг.

Согласно обновленным данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о мировой торговле оружием, по итогам предыдущей пятилетки (2013-2018гг) Азербайджан занимал 22-ое место в данном списке, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно оценкам SIPRI, в 2018-2022гг Азербайджан являлся одним из ключевых импортеров оружия из Израиля (доля Азербайджана — 9,1% в израильском экспорте вооружения), занимая второе место после Индии (37%) по объему закупаемого вооружения у Тель-Авива.

При этом в материалах аналитического центра по Азербайджану приводятся данные за 2018-2020гг, информация за 2021-2022гг отсутствует.

По оценкам SIPRI, Азербайджан в 2018-2020гг закупал авиационную технику, артиллерию, бронетехнику, ракеты, системы наблюдения, а также пополнил флот.