Более 15 машин столкнулись на федеральной трассе Р-228 в Хвалынском районе региона Саратовской области России.

Об этом в своем Telegram-канале написал начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.

По его словам, пострадали восемь человек.

Он также уточнил, что проезд по федеральной трассе в результате инцидента затруднен.

«Спасатели совместно с медиками скорой помощи оказывают медицинскую помощь пострадавшим», — сообщил Юрин.