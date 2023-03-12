Более 15 машин столкнулись на федеральной трассе Р-228 в Хвалынском районе региона Саратовской области России.
Об этом в своем Telegram-канале написал начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.
По его словам, пострадали восемь человек.
Он также уточнил, что проезд по федеральной трассе в результате инцидента затруднен.
«Спасатели совместно с медиками скорой помощи оказывают медицинскую помощь пострадавшим», — сообщил Юрин.
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