Еврокомиссия (ЕК) планирует профинансировать усиление потенциала гражданского общества в Грузии, выделив для этого грант в размере €9,2 млн, сообщает Lenta.ru.

Согласно тексту документа, данная инициатива должна в том числе поддержать проведение «справедливых выборов» и способствовать интеграции страны в Евросоюз (ЕС).

В ЕК также полагают, что инициатива должна повысить значимость организаций гражданского общества в вопросах мониторинга и реализации реформ госуправления, децентрализации и государственной подотчетности в Грузии. Кроме того, предполагается, что с помощью гранта будут поощряться проявления гражданской активности и «демократического надзора» на пути вступления Грузии в ЕС.