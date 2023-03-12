Делегаты 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент) 14-го созыва в воскресенье утвердили назначение Ли Шанфу на должность министра обороны КНР, сообщает агентство Xinhua.

По итогам XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) в октябре 2022 года 65-летний Ли Шанфу был включен в состав Военного совета Центрального комитета КПК.

В ходе нынешней сессии он вошел в обновленный состав высшего государственного военного органа страны — Центрального военного совета КНР.