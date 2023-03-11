12-14 марта в Баку будет временно изменена схема движения автобусных маршрутов №1, 2, 4, 5, 10, 18, 21, 30, 32, 46, 49, 88, 125, 127, 175, Н1, М3.

Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Ограничения введены в связи с ремонтными работами, которые будут проводиться в эти дни на проспекте Нефтчиляр, а также улице академика Зарифы Алиевой.

Движение автобусов по указанным маршрутным линиям будет организовано по альтернативным улицам (улице Ахмеда Джавада, улице Ниязи, улице Истиглалият, проспекту Азербайджан, улице Шамси Бадалбейли, проспекту Азадлыг, улице Низами).