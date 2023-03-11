Полет более получаса военного самолета вблизи освобожденных территорий Азербайджана является провокацией и недружественным поведением по отношению к Азербайджану, говорится в совместном обращении МИД и Минобороны Азербайджана.

«Хотелось бы напомнить, что в прошлом году иранская сторона провела крупномасштабные военные учения вдоль реки Араз вблизи границ Азербайджана. Решительно осуждаем иранскую сторону за столь провоцируюший шаг, призываем дать соответствующие объяснения и воздержаться от подобных провокационных шагов в будущем. 11 марта посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Сейед Аббас Мусави был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики и ему вручена соответствующая нота протеста», — говорится в обращении.