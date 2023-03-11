Работая сообща, можно добиться более значительных результатов в решении проблем лиц, страдающих аутизмом. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов на церемонии открытия 5-го юбилейного конгресса «Разные индивиды», посвященного людям, нуждающимся в особой заботе.

«Чем раньше выявляется проблема аутизма, тем быстрее происходит интеграция в общество лиц, страдающих аутизмом», — подчеркнул замминистра.

Интеграция таких детей в общество осуществляется по принципу инклюзивности.