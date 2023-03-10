10 марта состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главным советником Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луисом Боно.

Согласно информации пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены нынешнее состояние переговорного процесса по азербайджано-армянскому мирному соглашению, вопросы, возникшие после встречи лидеров в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, текущая ситуация в регионе и перспективы обеспечения коммуникации и процесса делимитации, которые обеспечат беспрепятственный выход в Нахчыван.

Глава МИД Азербайджана обратил внимание Луиса Боно на то, что Армения не выполнила свои обязательства в рамках трехстороннего Заявления, не вывела полностью свои вооруженные силы с территорий Азербайджана и продолжает совершать регулярные военные провокации. Джейхун Байрамов также проинформировал гостя о позиции Азербайджана по вопросу реинтеграции армянского населения.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.