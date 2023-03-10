В Гянджинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий N-ской воинской части Министерства обороны рядовой Магеррамов Эльнур Алескер оглу получил ранение в результате выстрела из огнестрельного оружия и скончался при эвакуации. Данную информацию приводит Военная прокуратура.

По данному факту в Гянджинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджана и в настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Расследование продолжается, будут обеспечены все меры в соответствии с требованиями законодательства.