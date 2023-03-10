В пятницу, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом. Об этом написал глава Украины в Facebook.

«Норвегия поддерживает Украину с первого дня полномасштабной войны и сделала очень многое для наших солдат, для того чтобы они были сильными на поле боя. Мы это ценим», — говорится в сообщении.

Зеленский заявил, что ключевым приоритетом Украины является усиление Вооруженных сил. В ходе встречи было обсуждено наращивание поставок оружия и ускорение получения уже объявленной помощи.

«Благодарю правительство, парламент и весь народ Норвегии за всестороннюю помощь Украине и нашим людям», — добавил президент.