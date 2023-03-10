Старший советник Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно вернулся в Баку для дополнительной встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, который ранее на этой неделе находился за пределами страны, говорится в сообщении посольства США.

«И в Ереване, и в Баку старший советник встречался с высокопоставленными чиновниками для продвижения мирного процесса. Еще во время своего пребывания в регионе Боно высоко оценил возможность встречи с министром иностранных дел Байрамовым. Как сказал Боно в своих выступлениях перед прессой в обеих странах, США привержены делу оказания помощи Азербайджану и Армении в достижении прочного мира», — сказали в посольстве.