Питьевая вода продается населению по цене ниже себестоимости. Об этом заместитель председателя ОАО «Азерсу» Этибар Мамедов сказал в пятницу на брифинге на тему «Причины нехватки воды в стране и текущая ситуация», сообщают СМИ.

Он отметил, что при нормальных тарифах ОАО «Азерсу» может работать более рентабельно.

«Мы также планируем выступить с инициативой о повышении тарифов в будущем»,- сказал Мамедов.

Говоря об экологической ситуации в Азербайджане, а также о проблемах с запасами пресной воды в Азербайджане, доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой «Экономическая и социальная география» БГУ Чингиз Исмаилов сказал, что не надо драматизировать ситуацию.

«Во все времена в природе, экономике происходили изменения: экономическое влияние, природные катаклизмы, увеличение температуры, понижение температуры, понижение уровня воды, увеличение уровня воды. Мы должны быть готовы к этим процессам и удивляться не надо», — сказал собеседник Minval.az.

По его словам, полезно знать историю изменения климата.

«Глобальные изменения происходят с переменой солнечной активности и влияния его на климат. Солнечная активность не связана с человеческой деятельностью. Человеческая деятельность может повлиять на локальном уровне, но на планетарном уровне человек не в состоянии изменить климат. Мир сейчас находится в тренде повышения температуры и естественно в тех регионах мира, где наблюдается дефицит водных ресурсов, ситуация будет обостряться», — добавил он, говоря о понижении уровня воды в реке Кура.

Исмайлов отметил, что мы должны коренным образом изменить свое отношение к потреблению воды. Азербайджан относится к вододефицитным странам мира. Всего 33% воды формируется на нашей территории, остальная часть – это трансграничные воды, которые поступают из-за пределов Азербайджана. Народ должен коренным образом поменять психологию, культуру пользования водой.

По разным оценкам, 30-40% воды, поступающей в Баку, теряется по дороге. Многие трубопроводы в плохом состоянии, и пропускают. Использование воды — нерациональное. Наша проблема в этом, а не в нехватке воды, подчеркнул он.

В качестве примера аналитик привел Израиль и его стратегию использования водных ресурсов.

«Посмотрите на Израиль. Это пустыня, но каждая капля воды правильно используется. Посмотрите, какой у них урожай. Все дождевые воды они собирают с таким трудом. А вода, которую мы добываем, в пути теряется. Пока мы не изменим свое отношение, мы будем сталкиваться с большими проблемами. Мы должны понимать это и в контексте последних глобальных изменений должны поменять свое отношение к водным ресурсам», — добавил он.

Говоря о рисках, которые могут исходить от водных проблем, эколог сказал, что проблему водопотребления нужно рассматривать в контексте социально-экономического развития Азербайджана.

«Ее можно рассматривать в контексте развития сельского хозяйства, потому что нам нужна вода для орошения. Исходя из этого, надо строить свою стратегию использования воды. Если воды не будет, урожайность будет падать, возрастет внутренняя миграция», — считает он.

«Миграция из сельской местности в город увеличится. В другие районы тоже увеличится. Проблема в том, что в горных регионах страны также наблюдается дефицит воды. На бумаге мы можем красочно расписать определенную стратегию, но реальное исполнение будет совсем другим. Посмотрите, сколько у нас машиномоечных точек. Это не техническая вода, а питьевая, а в некоторых из них даже счетчиков нет. Во всем мире есть цикличность, а у нас она просто течет. Так мы можем свести на нет свое будущее. Если XX век – это век гонки за энергоресурсами, то XXI век – это будет век войны за водные ресурсы. Это очень актуальный вопрос для всего человечества и, в частности для Азербайджана. Мы должны за этим вести жесткий контроль», — добавил он.

Коснувшись обмеления Каспийского моря, эксперт сказал, что наблюдение за уровнем воды ведется с 1829 года. За этот период было несколько периодов повышения и понижения уровня воды.

«Сейчас период понижения. Правда, некоторые западные ученые рисуют страшные картины о понижении на 16 метров – это глупость, конечно. За последние 500 лет таких изменений не было, маловероятно, что будут. Последние 200 лет наблюдалось колебание в пределах 2-2,5 метров. Сейчас снова наступает такой период, через несколько лет уровень воды поднимется – это естественный процесс, он связан с водным балансом, который зависит от притока реки Волга, откуда 80% поступает в Каспий. Сейчас водоприток уменьшился, потребление рекой Волга в России увеличилось, население в целом растет и потребление растет. Это естественный процесс», — отметил он.

Ниджат Гаджиев