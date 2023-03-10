Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить республику. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

«Дорогой друг, приглашаю вас посетить в удобное время Беларусь, где вы вновь сможете ощутить теплое гостеприимство и радушие нашего народа. Примите пожелания крепкого здоровья и дальнейших успехов в вашей ответственной деятельности, а также заверения в моем самом высоком уважении», — говорится в поздравлении китайскому лидеру по случаю переизбрания на высший пост.

Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за личное внимание, которое он уделяет укреплению партнерства с Белорусью. «Подтверждаю готовность прилагать максимум усилий для развития всего комплекса отношений Минска и Пекина», — подчеркнул белорусский лидер.