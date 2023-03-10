Ситуация между Азербайджаном и Арменией развивается по противоположным векторам. С одной стороны — взлёт дипломатической активности, сквозные вояжи по региону Клаара и Боно, заявления, в том числе в Ереване, в поддержку мирной повестки. С другой, резкий рост опасных вооружённых провокаций — и на условной границе, и в Карабахе. Позиции ВС Азербайджана подвергаются обстрелам десятки раз. Причем, по мнению азербайджанских военных, Речь идёт о «разведке боем», попытке выявить огневые точки и позиции азербайджанской армии. А это верный признак: планирует командование «зинворов» нечто куда более масштабное, чем нынешние обстрелы.

Да, как отмечают многие эксперты, и в Карабахе, и на условной границе зимой наступает определённая «военно-стратегическая пауза», а к весне, когда начинает таять снег, военная активность вновь растет. Это обстоятельство объясняет многое, но не все. Будем реалистами: еще никогда в регионе столь отчетливо не говорили о риске начала третьей карабахской войны, причем на обострение опять играет Армения. И точно так же нельзя не заметить вопиющей неадекватности в поведении многих посредников. Которые не видят в упор провоза в Карабах мин, оружия, ротации личного состава армянских НВФ и не задают вопросов, для чего вся эта «возня».

Честно говоря, можно объяснить, почему в Армении решили затеять новый виток игры на обострение. Ереван, как уже отмечалось, по всей видимости, планирует новую «силовую модерацию» переговоров. То, что сегодня на них обсуждается, не устраивает Армению никоим образом, да еще и Азербайджан — ну надо же! — ведёт себя как страна-победитель, и Пашинян даже умудряется жаловаться на это прямо с трибуны Мюнхенской конференции. Вести переговоры на таких условиях в Армении, по всей видимости, не хотят, а лучший способ «перезагрузки» дипломатии , по мнению ереванских стратегов — это война.

Но на что рассчитывают в Армении? Особенно после своего разгрома в 44-дневной войне? Даже если вынести за скобки оценки израильского эксперта армянского происхождения Сергея Мелконяна, по мнению которого, все разговоры Еревана о новом оружии — это не более чем «туфта»? Индия? Да, в Дели могут продать Еревану пару пушек, но, во-первых, на них еще надо найти деньги. А во-вторых, и «в-главных», воевать вместо Армении Индия не станет. Россия? Да, это исторический союзник, и именно российские «ихтамнеты», включая 366-й полк и Псковскую дивизию ВДВ, в первую карабахскую войну преподнесли Армении на блюдечке азербайджанские земли. Да, сегодня в Москве строят планы разрыва азербайджанских экспортных трубопроводов руками Армении. Но и тут вряд ли станут воевать за армянские территориальные аппетиты. России не до капризов Еревана — страна безнадёжно увязла в украинской войне, на которую брошены все силы и ресурсы. Тут уже не получится посылать Армении транспортные самолёты с оружием на миллиарды долларов. Евросоюз? Но, как уже рассказывал Minval, Брюссель устами Марии Кальюранд дал понять Еревану: пока Армения входит в ЕАЭС и ОДКБ, никаких гарантий безопасности от Брюсселя она не получит. Но тогда чем руководствуются в Армении?

А вот тут есть тонкости. Которые скорее лежат в сфере пиара и стереотипов, чем реального расклада сил. Этому обстоятельству не всегда уделяется должное внимание, но в Армении не просто продолжают верить в фейки времён 44-дневной войны, будто бы на стороне Азербайджана воевали «сирийские наемники», «афганские моджахеды», «войска НАТО» и, самое главное, турецкие солдаты. В то, что Армения проиграла войну именно Азербайджану, не НАТО, не «сирийским наемникам» и не «турецкой армии», здесь просто отказываются верить.

И в нынешней ситуации вполне могут убедить себя, будто бы для Армении открывается «окно возможностей» — дескать, Турции после катастрофического землетрясения на юго-востоке страны и накануне выборов будет просто не до Азербайджана. Тем более что армянский истеблишмент всегда отличался способностью «видеть» не то, что происходит в реальности, а то, что очень хочется «увидеть».

Но в таком случае Армения получит еще одну «войну опрокинутых прогнозов». Когда выяснится не только то, что землетрясение далеко не обнулило военно-политический потенциал Турции, а в отношении Азербайджана в общественном мнении Турецкой Республики слишком убедительный «консенсус». Прежде всего Армении придется иметь дело с Азербайджанской Армией. Той самой, которую Ереван катастрофическим для себя образом недооценил и в апреле 2016 года, и в сентябре 2020 года, и во время стычек у озера Гарагель, и потом, во время сентябрьских боев 2022 года. И во всех случаях львиную долю ответственности за военно-политическую катастрофу несут именно армянские «пиарщики». Те самые, которые в ответ на сообщения, что Азербайджан наращивает военный бюджет и демонстрирует на парадах новые образцы оружия, отмахивались: военный бюджет пойдет на генеральские дачи, воюет не оружие, а люди, и вообще это оружие только показывают на парадах для внутреннего употребления. Почитайте азербайджанские оппозиционные ресурсы — там уверены, что нынешнее правительство не станет воевать!

Когда в апреле 2016 года Армения спровоцировала столкновения, Азербайджан в ответ продемонстрировал свою новую армию «в деле», за 45 минут прорвав хваленую «линию Оганяна», а эксперты заговорили о том, что у конфликта появилось военное решение, те же пиарщики в один голос убеждали всех, и в первую очередь себя: освобождение высоты Лелетепе — это случайность, у Азербайджана был один подготовленный турками сводный полк, и мы его разгромили, и вообще, если бы Россия не остановила войну, мы бы уже пили чай в Баку.

И если теперь, после 44-дневной войны, в Армении «пиарщики» вновь будут убеждать аудиторию и «верхушку» в лице Пашиняна, Папикяна, Григоряна и т.д., будто бы «Анкаре сейчас не до Баку, Азербайджан не получит помощи от Турции, а с этими кочевниками наши «зинворы» справятся быстро, вы же помните первую карабахскую войну!»… Армения действительно может спровоцировать еще одну «силовую модерацию» переговоров, но эта «модерация» опять будет не в пользу Еревана. Где, похоже, так и не усвоили старого правила: не надо особо обольщаться собственным «пиаром». Особенно таким топорным и далеким от действительности.

Нурани, обозреватель