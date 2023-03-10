На очередном брифинге официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал напряжённость между Азербайджаном и Арменией.

Прайса спросили о том, что разведка США прогнозирует напряженность в отношениях Азербайджана и Армении в отсутствие мирного договора, поэтому насколько срочными являются усилия по установлению мира в регионе.

«Это всегда было срочно, потому что это деликатная ситуация. Это ситуация, которая слишком склонна к насилию, как мы видели в последние дни в Карабахе, и это давний конфликт, и Соединенные Штаты хотели бы сделать все возможное, чтобы поддержать его разрешение. Мы собираемся продолжать делать это, работая на двусторонней основе с этими странами, а также на трехсторонней основе с Арменией и Азербайджаном, поддерживая их собственные усилия в диалоге и дипломатии, а также через все соответствующие механизмы, чтобы помочь этим странам самим вести дипломатию и достигать договоренностей, которых, мы надеемся, они смогут достичь», — сказал Нед Прайс.