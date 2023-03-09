«Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения весьма успешно. Азербайджан рассматривает глобальные проблемы как свою личную. Успешность деятельности какого-либо Института отражается и на работе ООН. Азербайджану это удалось».

Об этом, выступая на панельных дискуссиях на тему «Переосмысление многосторонности: новая эра неприсоединения?» в рамках X Глобального Бакинского форума, заявил 75-й президент Генеральной Ассамблеи ООН, депутат Великого национального собрания Турции Волкан Бозкыр. Его слова приводит «Азертадж».

Отметив вступление в новую эру, В.Бозкыр сказал: «ООН ведет свою деятельность во многих сферах, и весьма успешно, чего не скажешь о решении политических вопросов. Некоторые страны желают остаться в Совете Безопасности ООН, а другие — нет. Некоторым это вообще не нужно. Страна, имеющая право вето, может сказать свое слово в Совете. Разумеется, такие возможности результативны».