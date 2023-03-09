Азербайджан в период председательства в Движении неприсоединения стремился оживить его деятельность.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему «Мир сегодня: вызовы и надежды» в Баку.

«Мы пытались, если можно так выразиться, оживить Движение неприсоединения, которое имело большие традиции, но, к сожалению, какое-то время было несколько пассивным. Для этого мы организовали международные мероприятия, три саммита. Мы инициировали проведение специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по COVID-19. Мы усердно работали и создали базу данных по борьбе с пандемией, которая позднее была использована Всемирной организацией здравоохранения. Мы посвятили один из саммитов борьбе с пандемией. Мы очень активно выступали против «вакцинного национализма» и неравного распределения в первые месяцы пандемии», — отметил глава государства.