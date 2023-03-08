Акты сожжения Корана в Швеции не должны становиться препятствием на пути королевства к членству в Североатлантическом альянсе. Об этом в среду заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу SVT.

«Этот вопрос не присутствовал в [достигнутом в Мадриде между Турцией, Швецией и Финляндией] соглашении и не должен препятствовать Швеции стать членом НАТО», — заявил он, комментируя требование президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к Швеции запретить на законодательном уровне сожжение священной книги мусульман и заявившего, что Анкара не будет ратифицировать протокол о присоединении королевства к НАТО до тех пор, пока в этой стране будут позволять сжигать Коран.

«В Турции я передал, что по поводу сожжения Корана могут быть разные мнения. Во многих странах есть законы, ограничивающие подобные действия, но нельзя запрещать все, что не нравится», — продолжил Столтенберг.

На вопрос, должна ли, по его мнению, Швеция изменить свой закон о свободе слова, он ответил, что не хотел бы давать никаких советов, отметив при этом, что «может быть много того, что провоцирует и выражает неуважение, но тем не менее находится в рамках закона». Далее он снова подчеркнул, что сам этот вопрос не присутствовал в мадридском соглашении и потому не должен становиться преградой на пути Швеции в НАТО.