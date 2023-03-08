В НАТО не исключат, что украинским войскам придется уйти из Бахмута. Об этом заявил генсек Альянса Столтенберг перед встречей глав Минобороны стран ЕС в Стокгольме.

«То, чего России не хватает качественно, они пытаются компенсировать количественно. Они понесли большие потери. Но в то же время мы не можем исключить, что Бахмут в конце концов может пасть в ближайшие несколько дней», — заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский, напомним, сегодня заявил, что ВСУ будут продолжать удерживать город.