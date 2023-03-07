Вооруженные силы Украины предварительно установили личность военного, видео расстрела которого распространили Telegram-каналы.

По данным ВСУ, убитого звали Тимофей Шадура, он был военнослужащим 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. Шадура числился пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года.

Накануне в Telegram-каналах распространилось видео, на котором, как утверждается, виден момент расстрела украинского военнопленного российскими солдатами. В частности, видео опубликовал Telegram-канал «Труха», у которого более 2 миллионов подписчиков.

На видео безоружный мужчина стоит у вырытого окопа («лёжки») и курит. Голос за кадром говорит «снимай его». Мужчина произносит: «Слава Украине», — и его расстреливают из автоматов.