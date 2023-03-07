Мы следим за сообщениями о перестрелке 5 марта в Карабахе, в результате которой погибли пять человек. Мы приносим свои соболезнования семьям раненых и погибших.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге.

«Не может быть военного решения конфликта, и применение силы для разрешения споров никогда не является приемлемым. Единственный способ сохранить мир — это сесть за стол переговоров, а применение силы подрывает переговоры. Главный советник по переговорам на Южном Кавказе Лу Боно находится в регионе, чтобы подчеркнуть, что единственный путь вперед лежит через прямой диалог и дипломатию. И, как подчеркнул госсекретарь, Соединенные Штаты привержены мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном», — сказал Нед Прайс.

«Мы играли роль партнера для обеих стран, способствуя взаимодействию на трехсторонней основе между министрами иностранных дел, а также на уровне лидеров. Мы готовы – будь то на двусторонней, трехсторонней или многосторонней основе – продолжать быть партнером в усилиях по обеспечению прочного мира.

Мы не собираемся противопоставлять себя никакому другому предложению посредничества, и по сути мы не являемся посредником. Мы являемся партнером двух стран. Я думаю, что мы и на словах, и на деле продемонстрировали характер наших отношений с двумя странами, нашу способность сблизить две страны, нашу готовность способствовать дополнительному прогрессу в отношениях между Арменией и Азербайджаном.

Мы делаем это не для того, чтобы конкурировать с Москвой. Мы делаем это, чтобы добиться урегулирования и разрешения давнего спора между этими двумя странами, и, к сожалению, спора, который постоянно уносит жизни, как это произошло 5 марта. Здесь нас интересуют мир и безопасность. Это также в интересах народов Армении и Азербайджана», — отметил представитель Госдепа.