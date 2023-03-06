Российские войска ведут наступательные действия на востоке Украины, сосредоточившись на пяти направлениях. Об этом проинформировал 6 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«РФ не отказывается от своих намерений относительно захвата Украины, продолжает вести полномасштабное вторжение. Основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях» – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что «на купянском и лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск», россияне безуспешно атаковали в направлении Гряниковки, Невского, Белогоровки и Федоровки.

«На бахмутском направлении противник, не считаясь с потерями, не перестает штурмовать город Бахмут и его окрестности. Также вел наступление в районах населенных пунктов Железнянское, Дубово-Василовка и Ивановское – успеха не имел», – объяснили в ВСУ.

По данным его Генштаба, на авдеевском и шахтерском направлениях противник «совершил безуспешные наступательные действия» в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Победа Донецкой области; а на запорожском и херсонском направлениях захватчики обороняются.

«На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок врага не обнаружено. В то же время противник продолжает удерживать свои подразделения недалеко от государственной границы Украины», – подчеркнули в ВСУ.

На всех направлениях россияне ведут стрельбу из разных видов оружия, отмечают украинские военные.