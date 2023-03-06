Руководство ЕС призвало членов объединения немедленно направить Украине боеприпасы из своих арсеналов, к инициативе планируется подключить также те государства-единомышленники, которые не входят в Евросоюз, пишет El País со ссылкой на источники. Среди таких стран упоминается Норвегия.

Речь идет в первую очередь о боеприпасах для дальнобойной 155-миллиметровой артиллерии, следующим шагом станет поставка в Украину снарядов для 120-мм минометов, применяемой для отражения атак штурмовых отрядов. В Брюсселе рассчитывают, что расширение списка экспортеров придаст проекту «больший потенциал», поскольку пока оборонная промышленность сталкивается с проблемой оптимизации производства в связи с возросшим спросом.

Чтобы мотивировать европейские страны поставлять Украине боеприпасы, представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель предложил компенсировать им до 90% уже поставленных ВСУ снарядов.

Всего в руководстве ЕС планируют выделить до €1 млрд на совместные закупки снарядов.