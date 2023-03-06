В соцсетях распространяется очередное видео, снятое, судя по закадровым голосам, российскими миротворцами на месте инцидента на дороге Ханкенди-Туршсу. Где не только четко видны армянские госномера на УАЗе-«буханке» со следами пуль. В какой-то момент в кадр в какой-то момент попадает стандартный ящик для патронов.

А это еще одно конкретное видеосвидетельство, что в автомобиле действительно перевозилось оружие, причем в таких количествах, которые никак не могут быть отнесены к «штатному оружию паспортно-визовая-визовой службы». Причем судя по тому, как быстро объектив «уводят» в сторону, росмиротворцы вовсе не заинтересованы в том, чтобы зафиксировать такой «вещдок» на камеру. А что еще не попало в их объективы, остается только гадать. Особенно если вспомнить, с каким рвением сами сепаратисты «ретушировали» фотографии с места события, затирая все изображения оружия.

Здесь самое время вспомнить старую поговорку: шила в мешке не утаишь. И от своей банальности она не становится менее справедливой. Размещённые в соцсетях фото-и видеоматериалы, снятые на месте происшествия представителями и сепаратистов, и росмиротворцев, со всей очевидностью доказывают правоту Азербайджана. И то обстоятельство, что РМК своих задач по поддержанию мира и выполнению Трехстороннего заявления от 10 ноября не выполняет.

Отдел политики Minval.az