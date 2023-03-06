Группа Компаний Veyseloglu обнародовала свой розничный индекс за февраль 2023 года.

Согласно последним данным, средняя стоимость наиболее часто продаваемых наименований в объектах розничной торговли группы на февраль 2023 года оказалась на 15.1% выше по сравнению с этим же периодом (февраль) 2023 года.

Cтоимость свежих (скоропортящихся) продуктов питания в сравнении в феврале 2022 года выросла на 16.5%. Цена на нескоропортящиеся, замороженные и сыпучие продукты, а также кондитерские изделия и безалкогольные напитки поднялась на 17.7%. Табачные изделия и алкогольная продукция подорожали на 5.0%, а гигиенические и чистящие средства поднялись в цене на 15.6%.

Этот показатель отражает динамику изменения цен на самые востребованные и продаваемые товары (продукты) в точках розничной торговли, относящихся к группе. Этот индекс не является показателем уровня инфляции.