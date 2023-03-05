В Баку прибывает спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.
Отмечено, что спецпредставитель ЕС по региону проведет завтра в Баку встречи в рамках регулярных консультаций на высшем уровне.
В Баку прибывает спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.
Отмечено, что спецпредставитель ЕС по региону проведет завтра в Баку встречи в рамках регулярных консультаций на высшем уровне.
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