В Баку прибывает спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

Отмечено, что спецпредставитель ЕС по региону проведет завтра в Баку встречи в рамках регулярных консультаций на высшем уровне.