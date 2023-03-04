Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана распространили совместную информацию о вооруженном инциденте, произошедшем в одном из гипермаркетов в Хатаинском районе Баку.

«В результате инцидента сотрудник ОАО «Коммерческий банк Unibank» Самир Шейдаев получил огнестрельные ранения, а охранявший его сотрудник Министерства цифрового развития и транспорта Руфат Гашимов погиб.

Прокуратура и сотрудники полиции осмотрели место происшествия и тело с участием криминалистов и экспертов, были выполнены другие необходимые действия, изъяты доказательства, представляющие важность для дела», — говорится в заявлении.