С начала вторжения в Украину в феврале прошлого года более 200 тыс. российских солдат и более 1800 офицеров были ранены или убиты.

Об этом сообщил генерал Кристофер Каволи, командир Объединенных сил НАТО в Европе, пишет Spiegel.

По словам Каволи, масштаб этой войны невероятен. Россия уже потеряла более 2000 танков, а российская армия расходует в среднем более 23 тыс. артснарядов в день.

Каволи заявил, что после нападения России на Украину НАТО должна адаптироваться к новой реальности. Он отметил, что точность оружия и производственные мощности оборонной промышленности являются ключевыми факторами в войне, и победитель — тот, кто может производить самые быстрые.