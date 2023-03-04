Премьер-министр Армении Никол Пашинян пожаловался на то, что на Западе стали чаще говорить о Зангезурском коридоре.

«Вчера у нас была дискуссия в Совете по иностранным делам Германии, и некоторые наши коллеги там говорили о Зангезурском коридоре. Я попросил наших коллег быть осторожными, потому что иногда одно и то же слово может иметь разное значение в разных регионах и в разных политических и геополитических обстоятельствах», — выразил свое недовольство армянский премьер, выступая в Бундестаге.