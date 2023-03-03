Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом заявил, что Вооруженные силы Украины испытывают дефицит вооружения и боеприпасов.

«Артиллерия — номер один, это то, что нам нужно. Как системы, так и амуниция, снаряды в большом количестве», — сказал Зеленский.

При этом он заявил, что в связи с нехваткой вооружения Запад должен ускорить поставки боевых самолетов, танков, артиллерии и боеприпасов. Украинский политик добавил, что оружие нужно стране не для ударов по России, а для того, чтобы попытаться вернуть регионы.

«Я считаю, что, как бы то ни было, мы получим танковую армию, — сказал он. — Наши вооруженные силы уже обучаются, скоро это будет. Но тем не менее есть определенный дефицит», — добавил украинский лидер.