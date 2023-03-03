Ответы на этот вопрос прозвучали в выступлении президента Азербайджана на саммите контактной группы ДН по борьбе с COVID-19: постоянных усилий для установления мира и справедливости на планете. Лидер АР и участники форума выдвинули для достижения этих целей ряд глобальных инициатив.

В Баку состоялся саммит контактной группы Движения неприсоединения (ДН) по борьбе с COVID-19. В настоящее время Движение на ротационной основе возглавляет президент Азербайджана Ильхам Алиев, внесший, в масштабе мира, серьезный вклад в борьбу с пандемией. Но не только она стала темой обсуждения на бакинском саммите – проблемы, поднятые на нем, вышли далеко за рамки собственно здравоохранения и доступа к нему населения планеты: они охватили темы, влияющие как на борьбу с пандемией, так и на решение вопросов выживания бедных стран, их прав, свобод, защиты территориальной целостности государств, проблем колонизации, и т.д.

Прежде чем перейти к темам, поднятым на саммите, роли Азербайджана в ДН, напомним, что Движение неприсоединения – это международная организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках (на момент основания организации в 1961 году подразумевались, прежде всего, НАТО и Варшавский договор). Отцами-основателями ДН считаются Иосип Броз Тито, Гамаль Абдель Насер и Джавахарлал Неру. Сейчас членами ДН являются 37 азиатских, 53 африканских, 26 американских, 3 океанических государства и 1 европейское – это Беларусь, хоть она и является членом ОДКБ. Статус наблюдателей имеют 19 стран, в том числе, постсоветского пространства; 9 международных и 2 национально-освободительных организации, включая ООН, АСЕАН, Лигу арабских государств, Организацию исламского сотрудничества, Канакский социалистический фронт народного освобождения (Новая Каледония).

Несмотря на то, что основная идея Движения неприсоединения — отказ от участия в военных блоках, и организация, по идее, должна придерживаться общих позиций по тем или иным конфликтам, этого, все чаще, не происходит. Причина – интересы пресловутой геополитики, двойные стандарты, негативно отражающиеся на полноценности деятельности Движения. Тем не менее, благодаря политической воле и инициативам президента Алиева в борьбе против пандемии многого удалось добиться для стран, подвергшихся так называемому «вакцинному национализму» — была создана контактная группа Движения неприсоединения по COVID-19. О результатах ее деятельности и лично – Алиева, еще будет сказано. Здесь же обозначим малую часть гостей, которых президент Азербайджана принял на саммите: это представители почти 160 государств и международных организаций, включая президентов Узбекистана, Таджикистана, Ирака, премьер-министров и вице-президентов ряда стран, делегатов от ООН и т.д.

Саммит открыл президент Алиев, предложивший минутой молчания почтить память погибших в результате недавнего разрушительного землетрясения в Турции и Сирии.

Заметим, что Азербайджан принял председательство в организации незадолго до начала пандемии – с 2019 года по 2022-й. Но единогласным решением организации председательство АР было продлено еще на один год. Таким образом, самый тяжелый пандемийный период пришелся именно на председательство Азербайджана, который приложил максимум усилий по противодействию COVID-19. В мае 2020 года по инициативе председательствующей страны состоялся онлайн саммит ДН на уровне глав государств и правительств – на нем было принято решение о создании целевой группы ДН для разработки базы данных: она была использована ВОЗ для определения нужд государств-членов ДН в борьбе с пандемией.

Как сообщил Алиев, на саммите он предложил созвать специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН — на ней выступили более 70 глав государств и правительств, обсуждена необходимость усиления международной солидарности в борьбе с пандемией. «Мы считали «вакцинный национализм», которого придерживались некоторые богатые страны, среди прочего, серьезным препятствием в борьбе с пандемией. Впоследствии ДН выступило инициатором двух резолюций за справедливый и всеобщий доступ к вакцинам для всех стран, принятых в Совете по правам человека ООН и Генеральной Ассамблее ООН в 2021 году. Лидерство ДН в мобилизации глобальных усилий по борьбе с пандемией еще раз продемонстрировало влияние и ответственность Движения», — сказал Алиев.

Сам же Азербайджан оказал финансовую и гуманитарную поддержку, связанную с коронавирусом, более чем 80 странам, большинство из которых являются членами ДН. Но сейчас, можно сказать, наступил постпандемийный период, однако Баку продолжит оказывать нуждающимся странам ДН финансовую и гуманитарную помощь. Алиев огласил два глобальных призыва: в поддержку постпандемического восстановления Африки и малых островных развивающихся государств: «Я рад объявить, что Азербайджан, как первый донор, выделяет 1 млн долларов США на оба глобальных призыва. Верю, что страны-члены ДН и другие члены международного сообщества поддержат инициативу Азербайджана и последуют за нами в поддержке нуждающихся стран на их пути к постпандемическому восстановлению».

Восстановление это, конечно, имеет огромное значение, — собственно, с его целью и был созван нынешний саммит. Однако – прямо или косвенно – с ним связано множество наиважнейших проблем, от решения которых зависят мир и справедливость на планете во всех их выражениях. И в этом аспекте особое звучание приобретают инициативы, видения и ожидания, озвученные Алиевым и другими участниками форума. Приведем некоторые из них.

Как констатировал президент Азербайджана, «Архитектура международной безопасности, существовавшая в течение последних нескольких десятилетий, в настоящее время претерпевает драматические изменения, и под угрозой находится мультилатерализм. Эрозия норм и принципов международного права еще больше угрожает международному порядку. Наблюдается все больше случаев нарушения суверенитета и территориальной целостности, вмешательства во внутренние дела государств. Решения ведущих международных организаций либо не выполняются, либо применяются селективный подход и двойные стандарты». И сейчас, подчеркнул он, «… весь мир является свидетелем самой серьезной конфронтации между Востоком и Западом со времен окончания холодной войны, что имеет последствия для остальной части мира. ДН, как второй по величине международный институт после ООН, должен играть более заметную и эффективную роль на международной арене и активно участвовать в преобразовании нового мирового порядка».

Речь, в том числе, о возрастающей тенденции неоколониализма, и ДН, возникшее в результате исторического процесса деколонизации, должно объединить свои усилия для того, чтобы «полностью перевернуть эту позорную страницу в истории человечества».

Движение, сообщил Алиев, всегда решительно поддерживало суверенитет Союза Коморских Островов над островом Майотта, который по-прежнему находится под колониальным правлением Франции: «… мы призываем правительство Франции уважать права народа Новой Каледонии и других народов во французских заморских сообществах и территориях. Территории, управляемые Францией за пределами Европы, являются отвратительными остатками французской колониальной империи. Мы также призываем Францию извиниться и признать ответственность за свое колониальное прошлое и кровавые колониальные преступления, за акты геноцида против стран-членов ДН в Африке, Юго-Восточной Азии и других местах».

Далее. Алиев акцентировал внимание на реформе системы ООН, которая уже широко обсуждается в мире. По его словам, Совет Безопасности ООН «не отражает современную реальность, … должен быть расширен, чтобы сделать его более представительным и географически более справедливым».

Одно постоянное место в нем, считает президент АР, должно быть предоставлено Движению неприсоединения, а страна, занимающая пост председателя Движения, должна иметь это место на основе ротации. Он призвал страны-члены ДН начать консультации по этому вопросу и представить свое мнение соответствующему комитету ООН. Алиев, кроме того, выступил за выделение для Африки постоянных мест в Совете Безопасности.

В продолжение темы неэффективности Совбеза ООН, президент АР обратил внимание на то, что некоторые резолюции были выполнены этой структурой в течение нескольких дней, но на Азербайджан такая практика не распространилась: «… в случае с Азербайджаном Армения почти 30 лет игнорировала четыре резолюции Совета Безопасности», требующих немедленного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с территорий АР. И тогда «В 2020 году Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость военно-политическими средствами, сам добился выполнения указанных резолюций Совета Безопасности. Наверное, это был первый случай в мире с момента создания ООН». И теперь республика восстанавливает сотни своих городов и сел, разграбленные религиозные и иные объекты за собственный счет. В 2021-2022 годах правительство Азербайджана потратило на соответствующие работы около 4 млрд долларов США, а в этом году на них будет выделено не менее 1,7 млрд в той же валюте. Заметим, что это большой вызов для страны, тем более, в условиях острой необходимости разминирования территорий.

«Поскольку ряд стран-членов ДН входит в число наиболее загрязненных минами и неразорвавшимися боеприпасами, я хотел бы предложить сформировать Группу стран-единомышленников, пострадавших от мин, чтобы наш голос был услышан во всем мире», — сказал Алиев.

Еще одним вызовом, в глобальном масштабе, он назвал изменение климата, порождающее такие проблемы как нехватка воды, отсутствие продовольственной безопасности, вынужденная миграция: «Более всего от этого страдают малые островные развивающиеся государства, заслуживающие большего внимания в этом отношении, поскольку они более уязвимы к воздействию климатических изменений и сталкиваются с экзистенциальной угрозой».

Алиев заверил, что, как председатель ДН, приложит все усилия для дальнейшей защиты законных интересов государств-членов Движения, повышения его авторитета на международной арене.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев тоже поднял тему изменения климата, природных катастроф, геополитических конфликтов, экономического кризиса и выступил за реализацию ряда мер по смягчению возникших рисков и угроз. По его словам, в постпандемийный период усилились геополитические и идеологические противоречия, породившие новые очаги напряженности в разных регионах мира. В частности, до сих пор не найдено решение конфликтов в Афганистане, в государствах Ближнего Востока; террористические угрозы остаются в силе. Мирзиеев придерживается мнения, что Движение неприсоединения должно возглавить усилия по укреплению международно-правовой базы борьбы со всеми проявлениями терроризма, и разделяет убежденность Алиева в том, что в процессе реформирования ООН члены Движения неприсоединения должны обрести постоянное место в Совете безопасности.

Еще одна глобальная проблема, поднятая узбекским лидером — смягчение последствий экономического кризиса. «Серьёзным испытанием для социально-экономических систем наших стран становится усугубляющийся дефицит продовольствия, водных и энергетических ресурсов. К огромному сожалению, в столь непростой обстановке основная тяжесть этого негативного воздействия ложится именно на развивающиеся страны», — сказал он. И инициировал регулярное проведение накануне саммитов Движения неприсоединения экономических форумов для открытия экономических возможностей развития сотрудничества, продвижения совместных программ и крупных проектов.

Узбекский лидер высоко оценил период председательства Азербайджана в ДН, возросшую роль организации на международной арене: «В рамках этой важной платформы многостороннее сотрудничество между странами было поднято на новый уровень. Несмотря на трудности периода пандемии, еще больше укрепились солидарность и сплоченность. Впервые в истории организации были созданы ее парламентская и молодежная сети. Все эти достижения стали возможными благодаря большим усилиям и инициативам моего уважаемого коллеги Ильхама Гейдаровича, его практической деятельности в интересах государств-членов».

Взял слово и замглавы МИД России Сергей Вершинин, выразив благодарность Азербайджану за организацию этой встречи. Он также заявил, что западные страны ослабляют ООН, и выразил убежденность в том, что для постковидного развития необходимо вернуться к диалогу со всеми, кто заинтересован во взаимовыгодном развитии.

Что же касается собственно ООН, то председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи организации Чаба Кереши признал: резолюция об обеспечении приемлемой цены, равной, своевременной и универсальной доступности к вакцинам против COVID-19, инициированная, от имени Движения, Ильхамом Алиевым, стала важным инструментом для в борьбе с коронавирусом. Он подчеркнул, что COVID-19 стал самым большим кризисом здравоохранения за всю историю, что и обуславливает важность форума, проходящего в Баку.

Кереши также отметил, что Движение неприсоединения является важным элементом в борьбе с глобальной пандемией, поскольку в ДН входит большое количество стран, и география организации – широкая.

Словом, осталась «самая малость» — установление на планете мира и справедливости для всех стран. Движение неприсоединения имеет такую огромную амбицию и, как видим на примере председательства Азербайджана в период пандемии, достичь заметных успехов в контексте «вакцинного национализма», но не только его, все же, удалось: упорство камень точит. Сколько еще его понадобится для того, чтобы мир на земле стал чуть-чуть лучше, а уровень дискриминации стран и людей – слегка ниже.

Ирина Джорбенадзе