Иран предложил Азербайджану направить группы экспертов в Тегеран и Баку для ускорения завершения разбирательства по делу террористическом вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране 27 января текущего года, в ходе которого был убит начальник службы безопасности дипмиссии, еще два ее сотрудника получили ранения.

Соответствующее предложение озвучил замминистра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Махди Сафари в Баку на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

По их данным, в ходе встречи Сафари «представил отчет о последних событиях по делу» и «обратился к властям Азербайджана с просьбой направить группы соответствующих экспертов из двух стран в Тегеран и Баку» для ускорения завершения разбирательства.