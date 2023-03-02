Владимир Путин сейчас слушает доклад силовиков о ситуации с диверсантами в Брянской области, заявили спикер Кремля Дмитрий Песков. По его словам, доклад делают главы ФСБ, минобороны, Росгвардии, а также губернатор Брянской области.

Путин в связи с этим отменил поездку в Ставропольский край.

Совет Безопасности проведет совещание завтра, 3 марта, сообщил Песков сообщил радиостанции «Маяк».

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14:40 На фоне ситуации в Брянской области РФ президент Владимир Путин экстренно созывает Совет безопасности. Об этом сообщают российские СМИ.