Запасов вооружения в Германии может хватить лишь на несколько дней в случае войны, а их восполнение обойдется стране в €20 млрд. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на заявление чиновников.

«Запасы боеприпасов в ФРГ настолько истощены, что их хватит всего на несколько дней реальной войны», — отмечает издание.

В материале сообщается, что Германия в скором времени может достигнуть цели НАТО по расходам на оборону в 2% от ВВП. Для достижения этой цели оборонный бюджет страны должен увеличиваться на €10 млрд в год, заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус.