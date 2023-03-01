Население Земли должно подготовиться к тому, что птичий грипп, который приобретает способность распространяться от человека к человеку, может привести к новой пандемии. Об этом сказал эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения Ричард Пибоди.

«Есть вероятность, что птичий грипп приобретет способность распространяться от человека к человеку, причем устойчивым образом, и может вызвать новую пандемию. Мы должны подготовиться к этому. Научное сообщество изучает генетику подобных вирусов, чтобы следить за ними, а также разрабатывать вакцины», — заявил Пибоди.

Кроме того эпидемиолог рассказал, что последняя вспышка птичьего гриппа была зафиксирована три года назад из-за особого типа вируса A(H5N1).