Россия передала Китаю 6,5 тонны урана для запуска реактора CFR-600 на острове Чанбяо. Разведка США обеспокоена тем, что Китай может использовать ядерный материал для производства оружия, пишет Bloomberg.

Сообщается, что китайский так называемый реактор быстрого размножения на острове Чанбяо является одной из ядерных установок, за которыми больше всего следят в мире.

Представители разведки США прогнозируют, что когда он заработает в этом году, CFR-600 будет производить оружейный плутоний, который может помочь Китаю увеличить запасы боеголовок почти в четыре раза в течение следующих 12 лет — с 400 до 1500. Это позволило бы Китаю сравниться с ядерными арсеналами, которые сейчас размещены США и Россией.

«Вполне возможно, что эта программа носит сугубо гражданский характер. Но меня волнует то, что Китай перестал сообщать о своих запасах гражданского и разделенного плутония. Это не является неотложной проблемой, но это, безусловно, не хороший знак», — сказал ядерный аналитик из Женевского института исследований в области разоружения ООН Павел Подвиг.