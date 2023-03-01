Община Западного Азербайджана направила письмо президенту Совета Европейского Союза Шарлю Мишелю с призывом оказать поддержку в мирном, безопасном и достойном возвращении азербайджанцев, изгнанных из Армении.

Община обратилась с просьбой о том, чтобы миссия ЕС в Армении осуществляла меры по построению доверия, чтобы содействовать этому.

Приветствуя усилия ЕС по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, для установления прочного мира в регионе необходимо также возвращение в свои дома изгнанных из Армении азербайджанцев.

Община призвала помочь в создании условий для посещения представителями западного Азербайджана своих домов, кладбищ, святынь и памятников культуры.

Западные азербайджанцы выразили готовность сотрудничать с миссией ЕС в Армении по вопросам прав человека, защиты гражданских лиц и гуманитарные вопросам.