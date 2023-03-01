Община Западного Азербайджана направила письмо президенту Совета Европейского Союза Шарлю Мишелю с призывом оказать поддержку в мирном, безопасном и достойном возвращении азербайджанцев, изгнанных из Армении.
Община обратилась с просьбой о том, чтобы миссия ЕС в Армении осуществляла меры по построению доверия, чтобы содействовать этому.
Приветствуя усилия ЕС по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, для установления прочного мира в регионе необходимо также возвращение в свои дома изгнанных из Армении азербайджанцев.
Община призвала помочь в создании условий для посещения представителями западного Азербайджана своих домов, кладбищ, святынь и памятников культуры.
Западные азербайджанцы выразили готовность сотрудничать с миссией ЕС в Армении по вопросам прав человека, защиты гражданских лиц и гуманитарные вопросам.
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