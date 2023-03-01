В Пекине проходит встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках государственного визита белорусского лидера в Китай, передает БЕЛТА.

По приезде Лукашенко к северному входу в Дом народных собраний прозвучали церемониальные фанфары. Си Цзиньпин приветствовал Александра Лукашенко и после протокольного фотографирования лидеры стран представили друг другу членов официальных делегаций.

Далее церемониал предусматривал исполнение гимнов и торжественный проход роты почетного караула.

По завершении торжественной встречи главы государств направились на официальные переговоры с участием членов делегаций.