Международное агентство по атомной энергии подтвердило обнаружение в Иране обогащенного урана, близкого по концентрации к вооруженному, пишет Reuters.

«Ядерный надзорный орган ООН обсуждает с Ираном происхождение долей урана, обогащенных до 83,7% чистоты, что очень близко к вооруженному уровню, на предприятии по обогащению Фордоу», — говорится в документе.

В то же время, отмечается, что за последние три месяца количество урана, обогащенного до уровня свыше 60%, в Иране возросло с 25,2 килограмма до 87,5 килограмма.

Согласно данным, для изготовления одной ядерной бомбы необходимо более 55 килограммов обогащенного урана.

«Иран отрицает, что пытается получить ядерное оружие, признавая лишь, что стремится улучшить атомные технологии для гражданского применения», – пишет Reuters.